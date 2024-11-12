Академик Онищенко призвал сократить количество новогодних выходных

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал сократить количество новогодних выходных, как это было в 80-х годах. Такой отдых наносит вред здоровью людей, отметил эксперт в беседе с Life .

По его словам, 10 дней «вынужденного безделья» обычно включают распитие алкогольных напитков.

«Была бы у нас создана инфраструктура хорошего отдыха, доступные цены. <…> У нас ее, к сожалению, нет в том объеме, в котором она нужна и которая бы адекватно отвечала потребностям и возможностям населения», — добавил медик.

Он также заявил, что длительные праздники негативно отражаются на экономике России. Весь мир уже начнет трудовую деятельность, а в РФ банки и бизнес работать не будут, подчеркнул Онищенко.