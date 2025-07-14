Академик Драпкина предупредила о способности ковров накапливать споры плесени

Некоторые предметы в доме способны стать источником скрытых угроз для здоровья человека. Подробнее рассказала академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, пылевые клещи, перхоть домашних животных, споры плесени и частицы тяжелых металлов могут накапливаться в коврах и мягкой мебели.

«Чем больше возраст вещи и высота ворса на ней, тем больше на ней скапливается загрязняющих веществ», — предупредила Драпкина.

Она также напомнила, что черную плесень нельзя оставлять без внимания, поскольку она нередко вызывает серьезные аллергические реакции и даже болезни легких, например бронхолегочный аспергиллез.