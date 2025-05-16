«АиФ» презентовал мультимедийный проект «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное» в Петербурге

В четверг, 15 мая, издательский дом «Аргументы и факты» презентовал уникальный мультимедийный проект «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное». Мероприятие прошло в «Доме журналистов» в Санкт-Петербурге и было посвящено восстановлению дворцовых комплексов, разрушенных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт aif.ru .

Проект «АиФ» знакомит широкую аудиторию с историей ленинградской реставрационной школы и героической работой по возрождению культурных памятников, уничтоженных оккупантами. Главный редактор «Аргументы и факты» Михаил Чкаников подчеркнул важность проекта: «Мы показываем миру, насколько наша цивилизация гуманнее, глубже, человечнее».

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол отметил актуальность проекта в год 80-летнего юбилея Великой Победы. Он подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто возрождал исторические комплексы и ансамбли.

В проекте участвуют несколько дворцовых комплексов: Большой Петергофский дворец, Тверская художественная галерея, Гатчинский, Павловский, Александровский и Екатерининский дворцы. Выбор на них пал неслучайно, поскольку они имеют общую судьбу в плане разрушения и возрождения.