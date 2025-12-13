Агроном Воробьев заверил, что теплая зима не вызовет раннее пробуждение растений

Теплый декабрь не представляет опасности для растений благодаря биологическому механизму адаптации. Об этом рассказал агроном Михаил Воробьев в беседе с радиостанцией Sputnik .

Как пояснил специалист, у растений существует своего рода внутренний календарь, реагирующий на продолжительность светового дня.

«Даже если будет продолжаться вся зима при такой плюсовой или около нулевой температуре, то, в принципе, ничего не произойдет», — заверил эксперт.

По его словам, растение останется в покое до весны, пока длина дня не вырастет до 13-14 часов, что запустит процессы роста и цветения.

