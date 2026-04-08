Агроном Воробьев заверил, что апрельские заморозки не навредят растениям

Синоптики предупредили о ночных минусовых температурах. Биолог и агроном Михаил Воробьев в интервью радиостанции Sputnik рассказал, насколько опасны апрельские заморозки для растений и как их защитить.

Из-за ранней весны растения начали распускаться раньше срока, но внезапно наметились ночные заморозки. По словам эксперта, понижение температуры не нанесет вреда, так как растения еще не цветут.

«Все растения уже привычные к тому, что в апреле могут быть заморозки. Похолодание, которое обещают, затормозит распускание и вегетация растений, поэтому ничего страшного не будет», — объяснил эксперт.

Однако он отметил, что южные и нежные сорта все же стоит укрывать во время заморозков. Для этого можно использовать нетканый укрывной материал, который задерживает тепло, пропускает воздух и воду.