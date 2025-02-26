Агроном Воробьев: талая вода поможет уничтожить насекомых-вредителей в теплице

Некоторые дачники уверены, что снег в теплице полезен для почвы, другие считают, что сугробы приводят к излишней увлажненности земли. Биолог и агроном Михаил Воробьев прояснил ситуацию в разговоре с aif.ru .

По словам эксперта, снег допустим в теплице только на подмерзлой земле. В этом случае он поможет уничтожить насекомых-вредителей, оставшихся перезимовать в комфортных условиях, отмечает сайт «7Дней.ru».

«Ближе к весне можно добавить снега. По мере таяния будет образовываться талая вода, которая очень полезна», — рассказал агроном.

Талая вода слабоминерализованная, она не засоляет и не защелачивает почву, а только увлажняет ее. Именно поэтому огородники и садоводы стараются поливать рассаду талой водой, а не из-под крана, подчеркнул Воробьев.