Агроном Воробьев: таяние снега в январе может сказаться на будущем урожае

Агроном Михаил Воробьев в беседе с радиостанцией Sputnik отметил, что плюсовые температуры и быстрое таяние снега в январе могут негативно отразиться на будущем урожае.

По словам эксперта, опасность заключается не столько в самом повышении температуры, сколько в возможности резкого ее падения после оттепели.

«Вот в этом случае конечно же могут возникнуть проблемы. Снежный покров сейчас сильно снизился, его теплоизолирующие свойства стремительно уменьшаются. Поэтому если будет какой-то вот перепад к холодной температуре, то этот тонкий слой снега уже не сможет защитить растения», — пояснил специалист.

Он также добавил, что высокие температуры способны привести к выпреванию плодовых культур и озимых зерновых. При таких условиях под снегом создаются благоприятные условия для развития грибковых заболеваний, уничтожающих молодые побеги.