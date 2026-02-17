Агроном Воробьев рекомендовал выбирать обувь с нескользящей подошвой для чистки снега на крыше

Агроном Михаил Воробьев поделился рекомендациями по уборке снега на крыше. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, для чистки снега важно выбрать обувь с нескользящей подошвой, особенно во время оттепели. Также необходимо убедиться, что под крышей есть сугроб, а не твердые предметы или голая земля, чтобы смягчить падение.

«Из снега, особенно если он талый, не выбраться самостоятельно. И там может быть летальный исход», — предупредил Воробьев.

Если крыша остроконечная, чистить ее снизу не рекомендуется. Лучше делать это стоя сбоку от крыши, чтобы избежать травмы при сходе большого объема снега.