Агроном Воробьев рассказал, что от заморозков страдают вишни и огурцы | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:17 Агроном Воробьев рассказал, что от заморозков страдают вишни и огурцы

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Майские заморозки, особенно после затяжного тепла, — это настоящий кошмар дачника. Какие растения больше всего страдают от низких температур, радио Sputnik рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

Он объяснил, что основная проблема кроется в том, что большинство растений уже начали цвести. В частности, речь идет о вишне, яблонях, сливах и клубнике. Если снег попадает на цветок, то дерево или куст лишаются значительного количества урожая.

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«Кроме того, от заморозков страдают теплолюбивые томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы», — подчеркнул агроном.

Он добавил, что овощи из-за заморозков начинают расти значительно медленнее. А при длительном воздействии низких температур — погибают. Эксперт посоветовал выбросить пораженную заморозками рассаду и как можно быстрее купить новую, чтобы не остаться без урожая.

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