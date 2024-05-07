Агроном Воробьев рассказал, что из-за заморозков урожай слив и вишни может быть меньше | 360°

Общество 07 мая 2024, 16:39 Агроном Воробьев рассказал, что из-за заморозков урожай слив и вишни может быть меньше

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Заморозки в мае после затяжного периода тепла могут негативно сказать на урожае. Об этом сайту KP.RU рассказал агроном Михаил Воробьев.

Он объяснил, что заморозки не слишком сильно ударили по растениям. Тем более, что многие деревья уже давно приспособились к изменчивой погоде средней полосы.

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«Дело даже не в холоде, а в том, что снег и дождь сбивают пыльцу, пчелы и другие насекомые-опылители под дождем не летают, а время-то уходит. Период опыления короток. Так что, возможно, урожай будет далеко не столь богатым, как хотелось бы», — отметил агроном.

Он добавил, что спокойнее всего переживут заморозки смородина, которая уже успела завязаться. Также мало рискуют и яблони. Потому что большинство из них не успело набрать цвет.

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