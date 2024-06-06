Агроном Воробьев призвал с осторожностью покупать ягоды у непроверенных продавцов

Агроном Михаил Воробьев в разговоре с «Царьградом» призвал россиян с осторожностью относиться к покупке ягод у непроверенных продавцов. По его словам, употребление покупной ягоды всегда сопряжено с риском.

Ни один продавец не расскажет, в каких условиях выращивались ягоды и были ли они обработаны ядохимикатами.

«Бывает так, что скоро убирать (урожай) — а тут или вредитель напал, или какая-то болезнь. (Возникает выбор). Дать вредителю или болезни уничтожить часть урожая или все-таки, вопреки правилам, обработать ядохимикатами? Но, как правило, обрабатывают ядохимикатами», — процитировала эксперта «Свободная пресса».

Все вредные вещества после обработки остаются на поверхности ягоды, и если человек употребляет их в таком виде, то может получить серьезные проблемы со здоровьем.