Агроном Воробьев призвал не обрезать ветки деревьев поздней осенью
Агроном и биолог Михаил Воробьев объяснил, стоит ли обрезать плодовые деревья и кустарники в саду перед наступлением зимы. Об этом сообщило «Радио 1».
По словам эксперта, соответствующая процедура должна проводится либо после полного опадения листьев осенью, либо ранней весной до распускания почек.
Эксперт предупредил, что поздняя осенняя обрезка опасна: срезанные ветви могут стать уязвимыми для обледенения и тяжелого снега, что приводит к их обломам и повреждению растения.
В Московском регионе обрезку обычно осуществляют весной, за исключением малины, которую допускается обрезать осенью. При этом следует учитывать сорта ягод, так как некоторые разновидности отличаются большей требовательностью к уходу, добавили «Известия».