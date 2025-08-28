Агроном Воробьев призвал не обрезать ветки деревьев поздней осенью

Агроном и биолог Михаил Воробьев объяснил, стоит ли обрезать плодовые деревья и кустарники в саду перед наступлением зимы. Об этом сообщило « Радио 1 ».

По словам эксперта, соответствующая процедура должна проводится либо после полного опадения листьев осенью, либо ранней весной до распускания почек.

Эксперт предупредил, что поздняя осенняя обрезка опасна: срезанные ветви могут стать уязвимыми для обледенения и тяжелого снега, что приводит к их обломам и повреждению растения.

В Московском регионе обрезку обычно осуществляют весной, за исключением малины, которую допускается обрезать осенью. При этом следует учитывать сорта ягод, так как некоторые разновидности отличаются большей требовательностью к уходу, добавили «Известия».