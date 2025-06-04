Агроном Воробьев предложил сажать лук и морковь на одной грядке

Смешанные огородные участки, получившие шуточное название «коммунальные грядки», давно завоевали популярность среди дачников-энтузиастов. Агроном Михаил Воробьев в беседе с сайтом MIR24.TV рассказал, какие культуры могут «подружиться».

По словам эксперта, традиционная комбинация клубники и чеснока пользуется популярностью среди садоводов, считающих, что чеснок защищает ягоды от вредителей. Хотя научных доказательств этому пока недостаточно, идея остается популярной.

Еще одно гармоничное сочетание — лук и морковь, добавил специалист. Лук, обладая специфическим запахом, эффективно отпугивает мушку, поражающую морковь, а морковь аналогичным образом оберегает лук от луковой мухи. Несмотря на взаимовыручку, обеим культурам требуются совершенно разные условия почвы: морковь предпочитает рыхлую землю с минимальным количеством органических добавок, тогда как лук нуждается в обогащенной почве.