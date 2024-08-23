Агроном Воробьев посоветовал замульчировать землю в огороде перед холодами

Агроном Михаил Воробьев рассказал, что важно сделать в саду и огороде до наступления осенних холодов. Так, грядки ни в коем случае не должны стоять пустыми, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовал замульчировать землю на участке. Речь идет о создании защитного покрытия, которое сохраняет влагу и защищает от сорняков.

По словам специалиста, в качестве материалов для процедуры можно использовать скошенную траву, опавшие листья и другие органические остатки.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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