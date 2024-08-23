Агроном Воробьев посоветовал замульчировать землю в огороде перед холодами
Агроном Михаил Воробьев рассказал, что важно сделать в саду и огороде до наступления осенних холодов. Так, грядки ни в коем случае не должны стоять пустыми, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт посоветовал замульчировать землю на участке. Речь идет о создании защитного покрытия, которое сохраняет влагу и защищает от сорняков.
По словам специалиста, в качестве материалов для процедуры можно использовать скошенную траву, опавшие листья и другие органические остатки.
«Планы сорвались». ВСУ изначально планировали захватить курскую АЭС
Жители Подмосковья подали 767 заявок на всероссийский конкурс «Знание.Лектор»
Жителям Одинцова напомнили о правилах получения медали «Материнская слава»
Паромная переправа в Крым перестала работать после атаки ВСУ
Подростки в Дрожжине отрезали девочке волосы за замечание
Нарколог Холдин назвал способ уменьшить вероятность заболеть раком легких
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте