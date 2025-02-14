Агроном Воробьев: перед обрезкой деревьев важно осмотреть крону со всех сторон

Перед обрезкой плодовых деревьев важно осмотреть крону со всех сторон, чтобы избежать удаления нужных ветвей. О правилах и рекомендациях к проведению работ рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев в интервью aif.ru .

По мнению специалиста, сначала следует убрать те ветви, которые растут внутрь кроны. Они не будут плодоносить, а станут лишь оттягивать на себя питательные вещества. Также можно срезать однолетние побеги, тянущиеся вверх, приводит слова эксперта сайт «7Дней.ru».

Места срезов в первый год лучше обработать фунгицидом, а на следующий — покрыть краской или садовым варом. Это поможет мертвой древесине не впитывать лишнюю влагу, подчеркнул Воробев.