Агроном Володихин назвал темные прожилки на листьях признаком болезни рассады

Болезни могут сильно затормозить рост растений, поэтому важно уметь выявлять первые признаки проблем. Подробнее рассказал агроном Алексей Володихин в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, изменение цвета листьев — побледнение, пожелтение, почернение или появление фиолетового оттенка — это тревожный сигнал. Также стоит насторожиться, если на зелени появились темные прожилки, деформация и пятна.

«Растение может сильно отставать в росте и вянуть даже после полива», — добавил эксперт.

Он также пояснил, что чаще всего причиной являются грибковые инфекции, но также встречаются бактериальные и вирусные болезни, а еще проблемы способны возникать из-за нехватки питательных веществ.