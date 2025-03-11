Агроном Викулов: рассада должна пройти температурное и световое закаливание

Агроном Владимир Викулов объяснил, как правильно подготовить рассаду к высадке на улице. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Эксперт пояснил, что растения на подоконнике не получают достаточно ультрафиолета, из-за чего даже неприхотливая капуста может обгореть на солнце. Дома тепло и сухо, а на улице рассада оказывается в условиях прохлады и влажности. Поэтому до высадки в открытый грунт она должна пройти температурное и световое закаливание.

«В идеале за неделю до посадки ее надо отвезти на дачу и оставить в теплице, слегка притенив», — отметил специалист.

Также он предложил выставить проростки дома на балконе, обеспечив защиту от ветра и солнца. В такой период нужно немного ограничить полив.