Агроном Викулов посоветовал отложить покупку арбузов и дынь до второй половины лета

Сезонные томаты и огурцы уже появились на прилавках магазинов. Кроме того, можно найти персики, нектарины и абрикосы. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов в беседе с «Москвой 24».

Эксперт посоветовал обращать внимание на внешний вид плодов. Так, помятости и водянистые пятна на помидорах — признак несвежести.

А вот от покупки арбузов и дынь лучше пока воздержаться. Эксперт посоветовал дождаться второй половины лета. Сейчас бахчевые культуры могут содержать большое количество нитратов.

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