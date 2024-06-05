Агроном Викулов посоветовал отложить покупку арбузов и дынь до второй половины лета
Сезонные томаты и огурцы уже появились на прилавках магазинов. Кроме того, можно найти персики, нектарины и абрикосы. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов в беседе с «Москвой 24».
Эксперт посоветовал обращать внимание на внешний вид плодов. Так, помятости и водянистые пятна на помидорах — признак несвежести.
А вот от покупки арбузов и дынь лучше пока воздержаться. Эксперт посоветовал дождаться второй половины лета. Сейчас бахчевые культуры могут содержать большое количество нитратов.
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