Агроном Викулов: петунии и космеи известны своей стойкостью к погодным изменениям

Агроном Владимир Викулов поделился с «Москвой 24» списком цветов, подходящих для тех садоводов, кто не располагает большим количеством свободного времени. Эти растения легко адаптируются к разным условиям и не требуют сложных манипуляций, позволяя даже новичкам создавать красивые клумбы.

Однолетники сажаются после последних весенних заморозков, примерно в мае–июне, и радуют своим цветением вплоть до начала осени. Среди простых в уходе и ярких растений Викулов выделил петунии, космеи и бархатцы разных оттенков. Эти цветы известны своей стойкостью к погодным изменениям и длительным периодом цветения, написал Mir24.TV.

Многолетники способны радовать глаз на протяжении десятилетий. Агроном рекомендовал флоксы, пионы и хосты. Эти растения отлично чувствуют себя даже в тени и требуют минимума внимания. Особое внимание эксперт уделил сортам хостов, таким как альбопикта, зибольда и медиовариегата. Эти виды выделяются своими внушительными размерами, сопротивляемостью к сорнякам и способностью с каждым годом становиться все привлекательнее.

Эти советы помогут любому садоводу создать уютный уголок, который будет радовать долгие годы без особых усилий.