Агроном Викулов: перцы и томаты можно посеять на рассаду уже в феврале

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Февраль — подходящее время для посадки на рассаду перцев, баклажанов и томатов. В этот период садоводы могут начинать выращивать культуры с продолжительным периодом вегетации. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов в беседе с «Москвой 24».

В первой половине месяца специалист рекомендовал сажать острые и особо острые сорта перца, а ближе к середине — сладкие. Затем наступает очередь баклажанов, а в конце февраля — начале марта можно приступать к посадке томатов для теплиц, пояснил эксперт.

Агроном также подчеркнул важность использования дополнительных источников освещения, таких как специальные лампы. Естественного света из окна для полноценного роста растений будет недостаточно.

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