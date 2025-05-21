Агроном Викулов обнадежил дачников щедрым урожаем овощей и ягод в жаркий июнь

Высокая температура воздуха и влажная почва создадут идеальные условия для созревания ранних сортов ягод и овощных культур. Об этом заявил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов в интервью сайту «Известия» .

По словам эксперта, уже в июне садоводы соберут первый урожай жимолости и земляники, затем поспеют остальные ягоды. Пасленовые растения — помидоры, перцы и баклажаны — также порадуют богатым урожаем.

Жаркая погода и отсутствие осадков могут быть губительны для формирования клубней картофеля, однако регулярные поливы помогут спасти продовольственную культуру, отметил Викулов.