Агроном Викулов обнадежил дачников щедрым урожаем овощей и ягод в жаркий июнь

Высокая температура воздуха и влажная почва создадут идеальные условия для созревания ранних сортов ягод и овощных культур. Об этом заявил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов в интервью сайту «Известия».
По словам эксперта, уже в июне садоводы соберут первый урожай жимолости и земляники, затем поспеют остальные ягоды. Пасленовые растения — помидоры, перцы и баклажаны — также порадуют богатым урожаем.
Жаркая погода и отсутствие осадков могут быть губительны для формирования клубней картофеля, однако регулярные поливы помогут спасти продовольственную культуру, отметил Викулов.
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