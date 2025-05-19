Агроном Туманов посоветовал сажать огурцы рядом с их «родственниками»

Председатель Московского союза садоводов и агроном Андрей Туманов дал дачникам рекомендации по уходу за огурцами. Об этом сообщил News.ru .

Специалист посоветовал поливать растения ежедневно, применяя теплую воду.

«Для ухода за посадками используйте комплексные минеральные удобрения, где есть азот, фосфор и калий», — отметил эксперт.

Туманов также рекомендовал сажать огурцы рядом с их «родственниками». Речь идет о семействе тыквенных: кабачках, патиссонах и самой тыкве.

По словам агронома, при теплой погоде растение комфортно чувствует себя и на грядке, однако в теплице объем урожая будет выше.