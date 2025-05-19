Агроном Туманов посоветовал сажать огурцы рядом с их «родственниками»
Председатель Московского союза садоводов и агроном Андрей Туманов дал дачникам рекомендации по уходу за огурцами. Об этом сообщил News.ru.
Специалист посоветовал поливать растения ежедневно, применяя теплую воду.
«Для ухода за посадками используйте комплексные минеральные удобрения, где есть азот, фосфор и калий», — отметил эксперт.
Туманов также рекомендовал сажать огурцы рядом с их «родственниками». Речь идет о семействе тыквенных: кабачках, патиссонах и самой тыкве.
По словам агронома, при теплой погоде растение комфортно чувствует себя и на грядке, однако в теплице объем урожая будет выше.