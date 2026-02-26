Агроном Терентьев призвал не оставлять рассаду в тепле без света

Агроном Денис Терентьев перечислил основные ошибки, которые могут привести к потере урожая при выращивании рассады. Об этом сообщил сайт aif.ru .

По словам эксперта, одной из самых распространенных проблем является создание условий с избыточным теплом, но недостаточным освещением.

«Самая распространенная ошибка — оставить всходы в тепле. Мы держим рассаду возле батареи или в самой теплой комнате, а света при этом катастрофически не хватает», — отметил агроном.

Также специалист предупредил о негативных последствиях чрезмерного полива и подкормки. Он подчеркнул, что качественная рассада требует сбалансированного подхода, а не форсированного роста, добавило Ura.ru.