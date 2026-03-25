Агроном Терентьев посоветовал проводить пикировку при массовом выращивании рассады

Существует мнение, что без пикировки получить здоровую рассаду крайне сложно: благодаря этой процедуре укрепляются корни и повышается жизнеспособность сеянцев. Свое мнение высказал агроном Денис Терентьев в беседе с aif.ru .

По его словам, зачастую пикировка не приносит ощутимой пользы и является лишней работой.

«Смысл в пикировках появляется при массовом выращивании рассады, когда необходимо на раннем этапе экономить место», — объяснил эксперт.

Он добавил, что в таких случаях семена высевают в небольшие емкости. Благодаря компактному размещению рассаду можно поставить ближе к источнику света, что снижает риск вытягивания стеблей и черешков.