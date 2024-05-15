Агроном Терентьев: холодное опрыскивание поможет реанимировать растения в огороде после заморозков | 360°

Общество 15 мая 2024, 12:08 Агроном Терентьев: холодное опрыскивание поможет реанимировать растения в огороде после заморозков

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Синоптики спрогнозировали долгожданное возвращение теплой погоды. Многим дачникам предстоит реанимировать посадки, пострадавшие от заморозков. Восстанавливающий комплекс стоит начать с холодного опрыскивания, заявил агроном и биолог Денис Терентьев в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, для данной процедуры необходимо использовать пульверизатор или специальную насадку на шланг. Впоследствии грядки нужно накрыть нетканым материалом. Таким образом, растения не получат встряску от перепада температуры.

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Кроме того, специалист посоветовал обработать огород биопрепаратами и внести удобрение в минимальных дозах. Еще один важный шаг — удаление почерневших тканей у насаждений, добавил «7Дней».