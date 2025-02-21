Агроном Петров: раствор эпина поможет подготовить семена к посеву рассады

Прежде чем сажать семена, их нужно правильно обработать. Агроном садово-архитектурного колледжа Санкт-Петербурга Дмитрий Петров в разговоре с сайтом «7Дней.ru» поделился рекомендациями по подготовке посевного материала для овощей, цветов и декоративных растений.

По словам специалиста, сначала нужно отделить качественные семена от пустых. Для этого следует приготовить раствор из чайной ложки соли и стакана воды. Семена необходимо опустить в раствор на 10–15 минут. Полновесные зерна опустятся на дно, а пустые всплывут. После процедуры промойте семена чистой водой.

Для стимуляции роста и повышения иммунитета растений Петров посоветовал замачивать посевной материал в эпине. Требуется две капли на 100 миллилитров воды. В этом растворе семена должны полежать от четырех до шести часов.

Также существуют народные средства для замачивания. Например, свежий сок алоэ пополам разводят с водой. Наибольший эффект будет, если семена останутся в растворе от шести до 12 часов.

По словам эксперта, посев на рассаду осуществляется примерно за четыре-шесть недель до высадки побегов в грунт. Томаты и баклажаны требуют больше времени — от 50 до 70 недель. Самый короткий период у тыквы и огурцов — 25–30 дней.