Агроном Михайлова рассказала, что гербициды помогут победить борщевик на участке

Борщевик, который когда-то был завезен в Россию как кормовая культура, превратился в настоящую проблему для садоводов. Этот агрессивный сорняк быстро захватывает участки, и справиться с ним непросто. Агроном Светлана Михайлова в беседе с KP.RU поделилась действенными методами борьбы с растением.

«Если на участок случайно попало один-два растения борщевика и вокруг нет больших зарослей, достаточно срезать их и выкопать корни. После этого они больше не вырастут», — отметила эксперт.

Однако если сорняк уже успел распространиться по всему участку, борьба с ним потребует регулярного подхода. Борщевик очень плодовит, а его семена легко разносятся ветром. В случае серьезного заражения участка потребуется применение гербицидов.

Кроме того, борщевик опасен своими ожогами. Если его сок попадет на кожу, это может привести к ее повреждению. В этом случае необходимо сразу же укрыться от солнца и обработать место ожога. Важно помнить, что прятаться в тени недостаточно, так как ультрафиолет проникает и туда, предупредила Михайлова.