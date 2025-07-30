Агроном Кружков рекомендовал проводить подкопку картофеля через три недели после цветения
Цветение картофеля — это ключевой момент при выборе времени для подкопки клубней. Об этом рассказал агроном Сергей Кружков в беседе с Ura.ru
По словам эксперта, именно в данный период начинается интенсивное формирование корнеплодов. Он рекомендовал проводить подкопку через две-три недели после окончания цветения.
При соответствующем подходе клубни успеют достичь необходимого размера. А вот ориентироваться только на даты посадки — ошибка многих огородников, добавил RT.
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