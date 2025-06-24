Агроном Исполатов посоветовал обрезать виноград для повышения урожайности

Обрезка винограда — один из важнейших этапов ухода за растением, особенно летом. Без нее невозможно получить крупные гроздья и сладкие ягоды. Об этом сообщил агроном Олег Исполатов в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, для каждого сезона предусмотрены свои способы обрезки. Весной процедура помогает создать гармоничный куст с оптимальным для возраста растения плодовым звеном.

«Летняя в большей степени нормирующая. Она отвечает за количество и качество урожая», — пояснил специалист.

Исполатов уточнил, что летом обрезку проводят поэтапно. В июне дачникам рекомендуется выламывать лишнюю поросль, в июле — удалять пасынки, а в августе — прищипывать молодые побеги. При этом усы можно не трогать, так как они почти не влияют на урожай.