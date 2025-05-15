Агроном Ганичкина заявила, что обработка известью нужна только молодым деревьям

Зачем белить стволы деревьев и какие из них не нужно защищать таким образом? На эти вопросы в интервью для Life ответила специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина.

Специалист объяснила, что основная цель побелки — защита коры от солнечных ожогов и перепадов температур. Побелка отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев и повреждение коры. Однако сегодня уход за деревьями может быть эффективнее, если вместо побелки очистить их кору от мха.

Ганичкина подчеркнула, что белить стоит только старые деревья, более уязвимые к болезням и температурным колебаниям. Они больше подвержены образованию трещин на коре. Молодым деревьям побелка не требуется.

Агроном напомнила, что кора страдает в марте, поэтому начинать побелку стоит в начале этого месяца. А чтобы защитить деревья еще и от зайцев с мышами, в раствор можно добавить медный купорос.