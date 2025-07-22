Агроном Дрожжин посоветовал обрезать смородину после сбора ягод

Агроном Олег Дрожжин поделился рекомендациями по уходу за смородиной после сбора урожая. Об этом сообщило Ura.ru .

Специалист посоветовал обрезать куст после сбора ягод.

«Это как стрижка волос — если не стричь концы, волосы становятся тусклыми и ломкими. Так же и с кустами — старые и больные ветки отнимают силы у растения, не давая новым нормально развиваться», — пояснил эксперт.

По его словам, для самой процедуры нужен острый секатор. Сами срезы необходимо делать ближе к основанию веток. Уже после следует обильно полить кусты и неглубоко прорыхлить почву, добавил RT.