Агроном Дрожжин посоветовал обрезать смородину после сбора ягод

Агроном Олег Дрожжин поделился рекомендациями по уходу за смородиной после сбора урожая. Об этом сообщило Ura.ru.

Специалист посоветовал обрезать куст после сбора ягод.

«Это как стрижка волос — если не стричь концы, волосы становятся тусклыми и ломкими. Так же и с кустами — старые и больные ветки отнимают силы у растения, не давая новым нормально развиваться», — пояснил эксперт.

По его словам, для самой процедуры нужен острый секатор. Сами срезы необходимо делать ближе к основанию веток. Уже после следует обильно полить кусты и неглубоко прорыхлить почву, добавил RT.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте