Агроном Давыдова: в регионах со снежными зимами кусты клубники можно не накрывать

Агроном Ксения Давыдова в разговоре с порталом «Хибины» дала совет дачникам, как правильно подготовить к зиме клубнику. По словам специалиста, в регионах со снежными зимами ягодные кусты можно не накрывать.
Как уточнил сайт «Мир 24», чтобы растение не перемерзло, слой снега должен быть не менее 30 сантиметров. Укрытие необходимо в том случае, если холодный ветер смахивает снег с грядок.
Жителям тех областей, для которых характерны морозы и резкие колебания температур, оградить кусты от внешнего воздействия нужно обязательно, добавила Дадыдова.
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