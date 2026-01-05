Печень трески из обычного продукта превратилась в премиальный. Управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко в беседе с Life.ru объяснил причину взлета цены.

По словам эксперта, стоимость может достигать 1000 рублей и выше, а более низкие предложения зачастую сигнализируют о подделке или замене на печень минтая.

«Еще нужно смотреть на бренды. Более известные бренды, не буду их называть, стоят дороже», — предупредил специалист.

Он выделил несколько факторов, влияющих на подорожание. Основной — дефицит сырья из-за сокращения квот на вылов трески в Баренцевом море.

Еще одна проблема — технологическая. Несмотря на ежегодный вылов примерно 25 тысяч тонн трески в Северном рыбохозяйственном бассейне, печень часто утилизируется.