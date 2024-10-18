Агроэксперт Березнюк: задача правительства — повышать перерабатываемость ПЭТ-упаковки в РФ
Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк прокомментировал запрет на три вида ПЭТ-упаковки, который вступает в силу с сентября 2025 года. Об этом сообщил RT.
По словам агроэксперта, соответствующие меры предполагают отдельный запрет на многослойную упаковку с красителями. Ее достаточно сложно правильно и экологично использовать.
Специалист напомнил, что переработка ПЭТ может проводиться до десяти раз. Задача правительства — повышать перерабатываемость материалов в РФ, заявил Березнюк.
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