Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк прокомментировал запрет на три вида ПЭТ-упаковки, который вступает в силу с сентября 2025 года. Об этом сообщил RT .

По словам агроэксперта, соответствующие меры предполагают отдельный запрет на многослойную упаковку с красителями. Ее достаточно сложно правильно и экологично использовать.

Специалист напомнил, что переработка ПЭТ может проводиться до десяти раз. Задача правительства — повышать перерабатываемость материалов в РФ, заявил Березнюк.