Агроэксперт Березнюк выступил за корректировку списка социально значимых продуктов
Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк поддержал предложение убрать премиальные продукты из списка социально значимых в беседе с RT.
В разговоре с журналистами он отметил, что список требует уточнений.
«Список разрабатывался давно, экономическая ситуация изменилась, поэтому нужны коррективы», — считает эксперт.
По его словам, некоторые товары могут быть как премиальными, так и более доступными. Уточнения помогут производителям, дистрибьюторам и ретейлу в планировании бизнеса.
Ранее в Госдуме предложили пересмотреть перечень социально значимых продуктов.