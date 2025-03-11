Агроэксперт Березнюк указал на проблему доставки товаров по «весенним» дорогам

Ретейл весной сталкивается с проблемой доставки товаров из-за просушки дорог, которая длится 25–30 дней. На этот период региональные власти могут ограничить перемещение большегрузов по определенным трассам. Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал RT об этой проблеме.
«Перемещение тяжелых грузовиков по некоторым трассам могут ограничивать», — пояснил эксперт. Транспорт с продуктами питания освобожден от ограничений, но системы видеофиксации все равно автоматически выписывают штрафы.
По словам Березнюка, такие штрафы исчисляются сотнями миллионов рублей в год по всей России. Их можно обжаловать, но на судебные споры уходит много времени.
Малотоннажный транспорт в этом случае ретейлерам использовать невыгодно. Торговые сети просят избавить их от штрафов за перевозку грузов в период просушки автомагистралей.
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