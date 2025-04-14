По словам эксперта, Россия сама обеспечивает себя продуктами, однако импортируются товары, которые не производятся из-за климата. Среди них специалист выделил тропические фрукты, орехи, рыбу и морепродукты, кофе, какао-бобы, соевые бобы, масла.

«Основным поставщиком цитрусовых в Россию последние годы является Турция. Более 50% лимонов, апельсинов и других фруктов данной категории приходится именно на эту страну», — отметил Березнюк.

Он также отметил, что на Эквадор приходится 96–98% поставок бананов. А во Вьетнаме Россия закупает больше всего кофе — около 46% от общего объема поставок. Еще 20% заводят из Бразилии и других стран.