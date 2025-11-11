Агроэксперт Березнюк рассказал, что правильный цвет упаковки может увеличить продажи до 80%

По его словам, производители активно используют психологию цвета и научные подходы колористики при создании брендов и товаров. Это помогает стимулировать поведение покупателей и увеличивать продажи.

«Некоторые исследования показывают, что правильное цветовое оформление может увеличить продажи от 15 до 80 % в зависимости от категории товара и его целевой аудитории», — отметил эксперт.

Березнюк добавил, что красная упаковка часто используется для продуктов импульсивного спроса, так как красный цвет стимулирует аппетит и ускоряет принятие решений. Желтый цвет вызывает оптимизм и радость, поэтому хорошо работает для детских товаров и акционных предложений. Зеленый цвет создает ощущение природы, свежести и экологичности, его часто используют для продвижения органических и натуральных товаров, подчеркнул специалист.