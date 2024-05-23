Аграрный эксперт Шугаев предупредил, что за захламленный участок может грозить штраф за неосвоение

В Земельный кодекс хотят внести поправку, которая будет предполагать крупный штраф в том случае, если собственник участка не начнет его освоение в течение трех лет после приобретения. Кому могут грозить эти нововведения, сайту телеканала «Звезда» рассказал член правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества Сергей Шугаев.

Он объяснил, что в зоне риска окажутся те, кто допустил захламление участка. Обычно это видно невооруженным глазом: сорняки и мусор.

«Если участок не захламлен, если он используется по назначению и не носится вред ни соседям, ни земле, то бояться абсолютно нечего», — отметил Шугаев.

Он добавил, что поправки коснутся только земель сельхоназначения. И поправки, которые сейчас обсуждаются, в любом случае направлены не против владельцев участков, а для них.