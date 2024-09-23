«Аэрофлот»: Wi-Fi может появиться в российских самолетах в 2027–2028 годах

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, выступая на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация», назвал сроки появления Wi-Fi в российских самолетах. Об этом сообщили «Известия».

Предположительно, точки доступа к Сети будут доступны пассажирам в 2027–2028 годах. Такую информацию привели сотрудники Минцифры, отметил глава организации.

Он также выразил желание, чтобы данная услуга была бесплатной для каждого человека, воспользовавшегося услугами российских авиалиний.

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