Адвокат Зорин рассказал, что ряд россиян имеет право на бесплатную поверку счетчиков

Отдельные группы жителей России могут воспользоваться услугой по контролю приборов учета без внесения платы. В перечень льготников включены инвалиды первой группы, участники боевых действий, семьи с детьми-инвалидами, а также пенсионеры и малоимущие. Об этом сайту aif.ru рассказал адвокат Александр Зорин.

Эксперт добавил, что проживающие в муниципальных квартирах по договору социального найма освобождаются от оплаты данной процедуры, ее стоимость покрывается из местного бюджета.

«Муниципалитет берет на себя расходы по проверке приборов учета для нанимателей социального жилья. Таким образом, для них услуга предоставляется бесплатно», — цитирует юриста сайт телеканала «Звезда».

Речь идет об индивидуальных устройствах учета потребления газа и воды. Решение о предоставлении льгот принимается региональными властями. Уточнить информацию можно в МФЦ или органах соцзащиты.

Что касается электросчетчиков, затраты на их замену и поверку полностью ложатся на энергокомпании, а для владельцев жилья услуга бесплатна. Первичную поверку счетчика проводит изготовитель прибора за свой счет, последующие процедуры оплачиваются потребителем. В случае аренды жилья плату вносит собственник помещения, подчеркнул Зорин.