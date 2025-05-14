Адвокат Сергей Жорин, опираясь на положения Федерального закона, перечислил места, где категорически запрещено курить. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, курение не допускается в общественных зонах жилых домов, включая лифтовые кабины, лестницы, холлы, общие террасы и технические помещения. Ограничения распространяются также на спортплощадки и игровые зоны для детей, общественный транспорт, образовательные, медицинские и культурные учреждения, рабочие кабинеты и производственные площади, гостиницы, кафе и рестораны, магазины и заведения обслуживания.

Как пояснил специалист, нарушение правил карается административным наказанием: штраф за курение в запрещенных местах варьируется от 500 до 1500 рублей, за курение на детских площадках — 2000–3000 рублей.