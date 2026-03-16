Адвокат Жорин рассказал о популярных уловках, которые используют недобросовестные продавцы для обмана

Адвокат Сергей Жорин рассказал Life.ru о популярных уловках, которые используют недобросовестные продавцы для обмана покупателей. Среди самых распространенных приемов — псевдоскидки, подмена характеристик товаров и навязывание дополнительных услуг.

Одной из самых массовых схем остается искусственное завышение цены с последующим объявлением скидки. В результате товар продается примерно по той же цене, что и раньше, но покупатель воспринимает покупку как выгодную.

«Покупатель видит яркий ценник «−50%» и психологически воспринимает покупку как выгодную, хотя реальной экономии может не быть», — отметил адвокат.

Также встречаются случаи подмены характеристик товара. Например, на сайте интернет-магазина могут быть указаны одни параметры, а по факту покупатель получает более дешевую версию товара — например, телефон с меньшим объемом памяти или более простой комплектацией.

Классическая схема — навязывание дополнительных услуг. Продавцы могут убеждать покупателей, что без дополнительной гарантии товар «не обслуживается», без страховки «нельзя оформить покупку», а без платной настройки техника «не будет работать». Однако на практике большинство таких услуг являются добровольными.

Нередко применяются и скрытые условия акций. Реклама обещает второй товар «бесплатно» или «рассрочку без переплаты», однако в условиях оказывается, что скидка действует лишь на ограниченный ассортимент, рассрочка фактически является кредитом, а акция работает только при покупке нескольких товаров.