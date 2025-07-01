Адвокат Жорин объяснил порядок компенсации за жилье, купленное до брака

Адвокат Сергей Жорин разъяснил «Ридусу» решение Верховного суда РФ относительно имущества, приобретенного до брака. Согласно определению Верховного суда, жилье, купленное одним из партнеров до заключения брака, не подлежит разделу после развода, даже если часть ипотечных платежей была внесена уже в период брака. Однако, если супруг частично погашал ипотеку за такое жилье, он имеет право на компенсацию.

«Выплаты по ипотеке, частично оплаченные за счет общих доходов супружеской пары, дают второй стороне право требовать при разводе возмещения половины уплаченных средств. Это закреплено в определении Верховного суда РФ по делу № 19-КГ23‑36-К5. Ипотека — это личное обязательство. Но когда данный кредит частично погашается из семейного бюджета, это означает, что второй супруг тоже вложил какие-то средства в недвижимость. Такие деньги — не подарок, а вложения, за что человек вправе получить компенсацию при разводе», — пояснил Жорин в разговоре с журналистами.

Для получения компенсации важно, чтобы суд убедился, что средства на ипотечные платежи действительно были взяты из общего бюджета супругов и использовались для погашения долга, а не для других целей, подчеркнул юрист.

Недавно Верховный суд РФ рассматривал спор бывших супругов из Ставрополя, которые прожили вместе 13 лет. Муж приобрел трехкомнатную квартиру до брака по договору долевого участия, но часть платежей была внесена после свадьбы. При разводе жена потребовала разделить квартиру как совместно нажитое имущество, аргументируя, что жилье было куплено на свадебные деньги, общие накопления и помощь родственников. Однако суд принял решение в пользу мужа, отметив, что доводы бывшей супруги безосновательны.