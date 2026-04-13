Адвокат Жорин напомнил о штрафах за самовольные постройки на даче

Адвокат Сергей Жорин предупредил в беседе с Life.ru о наказании за самовольные постройки на даче.

По его словам, нарушением считается, если дом, баня, гараж или навес возведены не на том участке или с нарушением обязательных требований.

Специалист напомнил о штрафах за нецелевое использование земли или захват части участка. По статье 8.8 КоАП РФ штраф для граждан составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей, а если стоимость не определена — от 10 до 20 тысяч рублей.

Жорин посоветовал проверять границы участка и назначение земли перед строительством, чтобы избежать расходов и судебных разбирательств.