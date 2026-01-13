Адвокат Животова предложила обращаться в МЧС при опасной наледи во дворе

Начало рабочего года 2026 стало непростым для многих россиян: в ряде регионов дворы засыпало снегом, однако не все коммунальные службы оказались готовы к коллапсу. Как действовать, если на домовой территории наблюдается опасная ситуация, рассказала адвокат Алена Животова в беседе с MIR24.TV .

При сильной наледи, невозможности проезда или прохода и риске падений уборка должна проводиться без длительного ожидания. Опасность могут представлять свисающие с крыш сосульки и снежные массы.

«Если ситуация угрожает жизни и здоровью, нужно обращаться в экстренные службы», — отметила эксперт.

По ее словам, стоит подать заявку по номеру единой диспетчерской службы или позвонить непосредственно в местное отделение МЧС. Данные меры позволяют ускорить реагирование коммунальных служб и устранить возникшую аварийную ситуацию.