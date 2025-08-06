Адвокат Вербицкая-Линник указала на сложности в доказательстве первенства в создании идеи в суде

С 3 августа срок выдачи патента после раскрытия изобретения увеличится с 6 до 12 месяцев. Эта мера направлена на защиту прав авторов, которые представили свое изобретение на выставке до подачи заявки на патент. В эфире Общественной Службы Новостей адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала о причинах судебных разбирательств между корпорациями и изобретателями.

«Мы действительно очень часто сталкиваемся с патентными спорами. Те или иные идеи, если они не запатентованы, если они не получили соответствующей защиты, не могут быть основанием для взыскания с крупных корпораций каких-либо сумм. Удивительно, но факт — многие идеи появляются практически одновременно и сами идеи не патентуются, а патентуется полезная модель».

Адвокат пояснила, что доказать свое первенство в создании идеи или модели в суде очень сложно. Необходимо установить, чья идея была зафиксирована раньше и кто пользовался результатами чужой интеллектуальной деятельности.