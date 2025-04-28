Адвокат Цыплаков призвал повышать у детей финансовую грамотность из-за риска дропперства

Глава коллегии адвокатов «ВМ-право» Денис Цыплаков выразил обеспокоенность ростом числа вовлечений несовершеннолетних в преступные финансовые схемы, известные как «дропперство». Об этом написали «Известия» .

Эта практика предполагает использование банковских карт подростков и молодых людей для перевода и вывода незаконно полученных денежных средств.

Адвокат подчеркнул особую опасность такого явления, поскольку дети и подростки часто оказываются жертвами мошеннических схем, не осознавая последствий своих действий. Отсутствие понимания правовых аспектов и чувства опасности ставит их в положение участников криминальных операций, что впоследствии может иметь серьезные юридические последствия.

Для защиты детей эксперт советует применять специальные программы родительского контроля, позволяющие наблюдать за действиями ребенка в интернете. Важнейшим элементом профилактики является повышение финансовой грамотности: детям необходимо объяснить потенциальные опасности легких способов заработка. Наконец, специализированные детские банковские продукты с возможностью ограничения трат и отслеживания транзакций помогут родителям сформировать у ребенка правильное понимание ценности денег.