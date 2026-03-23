Адвокат Трусов посоветовал читать Евангелие и Псалтырь для развития профессионализма

Вице-президент Гильдии Российских адвокатов и управляющий партнер Адвокатского бюро Москвы Федор Трусов рассказал RuNews24.ru о книгах, которые действительно формируют профессионала.

Специалист подчеркнул, что для него на первом месте стоят Евангелие и Псалтырь, которые можно перечитывать бесконечно и всегда открывать что-то новое.

«И будешь искать силы поступать согласно им. И будешь гордится собой, когда поймешь, что поступил согласно тому, что там написано», — отметил эксперт.

Он также напомнил о важности детской литературы. По его словам, произведения Льюис Кэрролла, Клайва Льюиса и Джона Толкина могут мотивировать и помогать принимать решения в любом возрасте.