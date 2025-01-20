Адвокат Трунов: только за умышленное финансирование терроризма грозит наказание

Ответственность за перевод средств на запрещенные счета наступает только в случае осознанности поступка. Об этом рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с ИА НСН .

По его словам, уголовное преследование в отношении лица, которое перевело деньги на карту водителя маршрутки, связанного с террористами, возможно только при определенных условиях. Необходимо доказать тот факт, что человек знал, кому перечисляет средства, пояснил эксперт.

«У нас наказывают за умышленные деяния, когда знал, понимал или допускал. Необходимы доказательства», — отметил адвокат.

Трунов также добавил, что в противном случае следовало бы запретить и все онлайн-платежи, так как покупатель никогда не знает наверняка, кому переводит деньги.